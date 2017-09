Une soirée pour encourager les étudiants-athlètes

(Trois-Rivières) Le 26 e Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières devrait battre tous les records de l'organisation. L'événement qui s'est tenu vendredi soir au CAPS de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a attiré plus de 2000 visiteurs et permis d'amasser près de 65 000 $ au profit des étudiants-athlètes des équipes des Patriotes.

«Avec les chiffres qu'on a présentement, nous aurons au moins 150 personnes de plus que l'an dernier. On devrait donc s'approcher des 2000 personnes. Nous avons deux objectifs très clairs, soit d'attendre 2000 visiteurs et amasser 65 000 $», lançait en entrevue au début de la soirée Daniel Payette, le coordonnateur du Salon des vins, bières et spiritueux.

«Il ne fait pas trop chaud et il fait beau. Ce sont les conditions parfaites pour réussir à atteindre les 65 000 $.»

Les résultats finaux des profits amassés n'étaient toutefois pas connus vendredi soir au moment de mettre sous presse. Chose certaine, ces profits reviendront, par le biais de la Fondation de l'UQTR, aux étudiants-athlètes des neuf équipes des Patriotes sous forme de bourses d'études.

«Le Salon des vins est un héritage de l'équipe de hockey des Patriotes. Aujourd'hui, toutes les équipes de l'université participent à l'événement», note Daniel Payette.

De nombreux étudiants-athlètes s'impliquent à l'organisation de cette soirée en tant que bénévoles. Leur apport est essentiel à la bonne conduite de l'événement. «Le salon est un bon marathon. On commence toujours à préparer ça en novembre, car il y a beaucoup de préparatifs à faire. C'est une grosse organisation. Mais la force de ce salon est ses bénévoles, avec les 75 étudiants-athlètes. Tout le volet opérationnel du salon est réparti dans les équipes.»

Les rôles de présidents d'honneur de cette soirée avaient été confiés cette année à Nicole Gélinas, présidente de Trois-Rivières Ford Lincoln, ainsi qu'à Michel Boucher, ancien joueur et entraîneur de la formation de hockey des Patriotes et actuel dépisteur du Lightning de Tampa Bay.

Les visiteurs de l'édition 2017 du Salon des vins, bières et spiritueux ont pu découvrir les produits de 54 exposants. Bien que le vin demeure le produit vedette de cette soirée, les amateurs peuvent de plus en plus goûter à des bières de microbrasseries et à des spiritueux québécois. «Nous avons notamment sur place la distillerie Mariana de la région et d'autres de partout au Québec», précise le coordonnateur du 26e salon.

Sans la notoriété du salon de Trois-Rivières, il serait impossible d'attirer autant d'exposants. Le rendez-vous de l'UQTR est désormais un incontournable pour bien des exposants qui souhaitent faire découvrir leurs produits. «Nous avons beaucoup d'exposants qui reviennent chaque année. Et cette année c'est notre record. Nous n'en avons jamais eu autant», avoue Daniel Payette.

Et pour garder les convives plus longtemps sur place, les organisateurs ont bonifié l'offre alimentaire. «Avec l'après-salon, nous voulons que les gens passent le plus de temps ici au lieu de les voir partir pour souper à l'extérieur», explique Daniel Payette.

Dans un événement comme un salon des vins, bières et spiritueux, la sensibilisation aux risques de prendre le volant avec les facultés affaiblies est primordiale. C'est pour cette raison que la Fondation Katherine Beaulieu, fondée à la suite du décès d'une jeune étudiante de l'UQTR dans un accident de la route causé par les facultés affaiblies d'une autre automobiliste, était sur place avec un alcootest. Les convives du salon étaient invités à mesurer leur taux d'alcool afin qu'ils optent pour un mode de transport adéquat.