Savoir se démarquer selon Mélissa Normandin Roberge

(Shawinigan) Mélissa Normandin Roberge est une entrepreneure de la région. Originaire de Lac-à-la-Tortue, elle a fondé l'école de musique les Maëstros alors qu'elle n'avait que 18 ans. Depuis, elle ne cesse de briller. Malgré le succès qu'elle connaît, elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Elle tenait, vendredi, une journée de formation portant sur son nouveau projet Paillette inc. au DigiHub de Shawinigan où plus d'une centaine de personnes étaient présentes.

Paillettes inc. est un programme de formation en ligne qui permet d'apprendre des stratégies permettant de faire progresser les entreprises et qui vise principalement les femmes entrepreneures.

«Ce dont je me rendais compte, c'est que plusieurs nouveaux entrepreneurs venaient me voir. C'est à ce moment que j'ai développé une passion pour aider les gens à bâtir ou développer leur entreprise en appliquant ce que moi j'ai fait au niveau du marketing. Ce sûr quoi je travaille surtout, c'est de se démarquer en affaires. C'est de là qu'est venue l'idée de la paillette il y a près de deux ans», explique-t-elle.

Le mouvement a pris beaucoup d'ampleur, et ce, très rapidement. Tellement que Mélissa Normandin Roberge est maintenant appelée ce rendre en Europe à l'occasion.

«Il y a des femmes de partout qui me suivent. Il y en a au Québec, au Canada et maintenant en Europe. C'est un petit groupe de personnes là-bas qui ont remarqué ce que je faisais, ils m'ont demandé d'aller en parler lors d'une conférence à Paris en juin dernier. Ce fut une porte d'entrée qui m'a permis de recevoir plusieurs offres pour y retourner, mais du côté de la Suisse et de la Belgique», souligne celle qui a rempli une salle de 1000 personnes à son dernier voyage outre-mer.

Forte de plusieurs formations en marketing, d'un baccalauréat en enseignement à l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'un diplôme d'études collégial en communication au Collège Laflèche, Mélissa Normandin Roberge a toujours cru en son projet et n'a pas hésité à se lancer.

«Je savais qu'il y avait un besoin pour les femmes de s'identifier à un mouvement et c'est ce que Paillettes inc. amène. Ce n'est pas facile d'être une femme entrepreneure et le mouvement vise à leur permettre d'être la fille qu'elles ont envie d'être, la mère qu'elles ont envie d'être et qu'elles ont le droit de réussir en affaires.»

Entrepreneuriat

Entrepreneure née, elle ne se reconnaissait pas dans le modèle scolaire actuel. C'est l'entrepreneuriat qui lui a permis de se découvrir.

«L'entrepreneuriat a été une émancipation pour moi. J'ai réalisé que je pouvais faire ce que je voulais, que j'étais libre de faire mes horaires, faire ce qui me passionne. C'est tout un aspect de liberté. Je peux bâtir mon entreprise de partout et ça me permet de m'accomplir. Aujourd'hui, je ne me verrais pas faire autre chose», ajoute la mère de trois enfants

Conseils

Plusieurs choses peuvent permettre à un entrepreneur de connaître du succès, mais Mélissa Normandin Roberge identifie des éléments qui lui ont permis de connaître la carrière qu'elle connaît aujourd'hui.

«La persévérance ce n'est pas une qualité, c'est un choix qu'il faut faire. Au-delà de toutes les stratégies marketing, du plan d'affaires et des subventions, c'est toi qui décides si ton projet va fonctionner ou non. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des objectifs ambitieux.»

La détermination et le fait de pouvoir travailler avec sa passion sont d'autres points très importants, selon elle.

Une journée sous le thème Rockstar et Paillettes se tiendra ce samedi à l'Espace Shawinigan. Il s'agit d'une journée-conférence à laquelle Mélissa Normandin Roberge, Karine Champagne, Martin Latulippe et Josée Lavigueur seront présents. Près de 500 personnes sont attendues pour l'événement. Le tout se terminera avec un bal en soirée.