Élections municipales: Claude Boulanger veut continuer à Charette

M. Boulanger confirme qu'il est candidat à l'élection du 5 novembre. L'expérimenté politicien affirme qu'il apprécie toujours d'avoir le privilège de diriger la Municipalité.

«J'ai toujours le goût d'être maire. Je suis à la retraite, j'ai du temps et on a un conseil qui travaille sur le même bord, qui apporte de nouvelles idées.»

Le maire sortant souhaite poursuivre son séjour au bureau municipal afin de terminer certains dossiers. Le regroupement de certains services des corps de pompiers de Charette avec Saint-Barnabé et Saint-Élie-de-Caxton ainsi que la réalisation d'une petite gare au coeur du village en font partie.

«Pour le regroupement, l'objectif pour les trois municipalités est d'être plus productif. Avec la gare, on voulait faire un lieu de rassemblement pour le 100e anniversaire de Charette. Il faut travailler aussi à amener de nouveaux citoyens. On est chanceux, on a eu près de 10 constructions en 2016, cinq ou six en 2017. Ça amène des familles, des enfants de plus. On fait un projet de parc avec l'école, un parc où les cyclistes peuvent arrêter. Ce sont des petites choses qui sont intéressantes. Et il faut continuer d'améliorer nos infrastructures. Par exemple, il y a plusieurs personnes âgées à la salle municipale. On va poser un ascenseur, probablement en 2018.»

Claude Boulanger a été élu maire de Charette en 1999. Il a été réélu en 2003 pour un mandat de deux ans et en 2005. Il ne s'est pas représenté comme maire en 2009, mais il est revenu comme conseiller lors d'une élection partielle en 2010 durant le mandat de Guy Diamond à la mairie. Il a repris la mairie en 2013, M. Diamond n'ayant pas sollicité de renouvellement de mandat.