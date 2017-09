Mairie de La Tuque: les candidats se multiplient

(La Tuque) La course à la mairie s'annonce excitante à La Tuque. Un troisième candidat a officiellement déposé sa candidature pour devenir le prochain maire de la municipalité. Il s'agit d'Alexandre Quessy.

On en sait bien peu sur le candidat à l'heure actuelle. Il a toutefois confirmé au Nouvelliste qu'il partagerait sa vision au courant de la semaine prochaine. Rappelons que deux autres candidats sont officiellement dans la course. Il s'agit de Michel Pronovost et de Rémy Beaudoin.

Le maire de La Bostonnais, Pierre-David Tremblay, a également confirmé qu'il se joindrait à la course en début de semaine prochaine. Il devrait déposer sa candidature le 3 octobre après avoir remis sa démission à La Bostonnais.

Le maire de La Tuque, Normand Beaudoin, semble être en réflexion pour sa part. Les rumeurs veulent qu'il quitterait la politique municipale. Si, toutefois, Normand Beaudoin sollicitait un troisième mandat, les citoyens de La Tuque auraient le choix au minimum entre cinq candidats.

Rappelons qu'il y aura une présentation des candidats à chacun des postes en élection au sein du conseil municipal de La Tuque après la fermeture de la période de mise en candidature. L'événement aura lieu au centre social municipal le vendredi 6 octobre, à compter de 17 h. La Chambre de commerce et d'industrie du Haut Saint-Maurice recevra également les candidats le 18 octobre prochain. Les candidats seront invités à se présenter et à donner leur vision de l'économie locale.