Volte-face des maires de Saint-Tite et Saint-Prosper

(Saint-Tite) Retour au point de départ du côté de la course à la mairie à Saint-Tite et Saint-Prosper. Alors que le maire de Saint-Prosper Michel Grosleau annonçait en milieu de semaine briguer la mairie de Saint-Tite, recevant ainsi l'appui de l'actuel maire André Léveillé qui annonçait du même coup sa retraite de la vie politique, voilà que les deux hommes annoncent que cette décision ne tient plus et qu'ils brigueront chacun la mairie de leurs municipalités respectives.

C'est que les deux hommes ont réalisé un détail plutôt important une fois l'annonce faite: Michel Grosleau n'est pas éligible pour se présenter à la mairie de Saint-Tite. En effet, selon l'article 61 de la loi régissant les élections municipales, un candidat qui veut briguer le poste de maire ou de conseiller municipal doit avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale de celle-ci et résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins les douze derniers mois le 1er septembre de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale.

Or, M. Grosleau, bien qu'il soit natif de Saint-Tite et qu'il y possède toujours une résidence, ne remplissait pas ce critère. La maison qu'il possède est effectivement louée en permanence et il ne pouvait donc pas démontrer qu'il avait résidé à Saint-Tite au cours des douze derniers mois, même de façon non continue.

Les deux hommes ont donc fait parvenir un communiqué aux médias vendredi midi annonçant qu'ils brigueraient ainsi chacun leurs mairies respectives. Dans ces conditions, M. Grosleau estime qu'il a le devoir de poursuivre le travail à Saint-Prosper. «J'ai agi de bonne foi et en toute transparence. Je pense que les citoyens de Saint-Prosper le comprendront et qu'ils jugeront utile que je me représente à la mairie pour continuer de les servir», indique-t-il.

De son côté, le maire sortant de Saint-Tite, André Léveillé, entend repousser sa retraite et poursuivre sa mission auprès de ses concitoyens. « J'estime que le rôle de maire d'une ville comme Saint-Tite commande d'y consacrer beaucoup de temps et c'est la mission que j'entends poursuivre. Si les citoyens me le permettent, je serai au poste pour les quatre prochaines années pour mener à terme le projet d'eau potable et propulser l'essor industriel que nous connaissons actuellement», mentionne M. Léveillé, qui déposera sous peu sa candidature pour un troisième mandat.