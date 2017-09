Le permis de la Chasse-Galerie de l'UQTR suspendu pour trois jours

(Trois-Rivières) Le café-bistro la Chasse-Galerie de l'Université du Québec à Trois-Rivières est actuellement fermé, et ce, jusqu'à vendredi matin, en raison d'un jugement rendu par la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui a ordonné la suspension du permis d'alcool de l'endroit et la mise sous scellé des boissons alcoolisées de l'établissement pour trois jours.