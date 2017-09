L'actualité régionale en bref

L'arrivée du mois d'octobre marquera le commencement du Festival des couleurs de Vallée du parc. Encore cette année, plusieurs activités sont au programme pour profiter des couleurs automnales les 30 septembre et 1er octobre et les 7, 8 et 9 octobre.

À l'occasion du premier week-end, plusieurs jeunes participeront à la Coupe Québec de vélo de montagne. De plus, en nouveauté, il y aura le yoga en blanc au sommet de la montagne à compter de 9 h le dimanche, de même qu'une zone ludique pour les jeunes, BBQ et démonstration de Fat Bike.

Il sera également possible de mesurer ses habiletés en ski et en planche sur de la vraie neige. Le deuxième week-end, ce sera le retour des food trucks. Six d'entre eux seront sur place pour satisfaire les amateurs de bonne bouffe. Des séances de tai-chi en plein air et de l'animation pour les plus petits sont également prévus. La programmation est disponible de façon détaillée sur le site www.valleeduparc.com. KIM ALARIE