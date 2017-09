Siège numéro 3 à Nicolet: Luc Labrecque veut devenir conseiller

Retraité depuis un an et travaillant à temps partiel chez Fleuriste Savard et au Havre du Faubourg, le candidat dit avoir du temps à consacrer à ce nouveau défi «si mes concitoyens le veulent bien».

«J'ai vu dans le dernier budget municipal de belles possibilités de développement de projets et ça m'intéresse d'y participer activement. Mon expérience comme directeur des loisirs puis des Services à la communauté saura bien me servir, car c'est avec les citoyens que j'ai appris à aimer mon travail et à tout donner», explique celui qui se décrit comme un grand compétiteur, un gars dynamique et sportif et «surtout un gars d'équipe».

Par ailleurs, M. Labrecque se dit inspiré par le dynamisme, la grande disponibilité et l'écoute de la mairesse Geneviève Dubois, ce qui l'incite, dit-il, à joindre son équipe car «elle aussi est une femme de plancher».

Parmi ses plus belles réalisations en carrière, M. Labrecque évoque sa collaboration avec les Amis du quai pour la mise en place de nouvelles infrastructures sur le quai de Nicolet dans le cadre du budget participatif citoyen.

À cela s'ajoutent l'entente avec l'École nationale de police du Québec pour la gestion du centre sportif, le développement des réseaux cyclables et de la Route verte, l'organisation du passage de cyclistes dont le Grand Tour et la Petite Aventure de Vélo-Québec, le Grand Défi Pierre Lavoie et la bibliothèque municipale.

«Ce sont quelques-uns des dossiers qui ont permis à Nicolet de bien se positionner au niveau provincial et d'attirer de nouveaux citoyens. Mon travail me permettait aussi de travailler étroitement avec les organismes culturels et communautaires. J'ai le goût d'aller voir du côté décisionnel», a-t-il conclu.