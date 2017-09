Les élections en bref

Un appel à la population a été lancé à La Tuque pour trouver les quelque 200 personnes pour occuper tous les postes nécessaires à la réalisation des élections municipales 2017. Très peu de candidats se sont montrés intéressés jusqu'à maintenant.

«Nous offrons une rémunération intéressante (entre 112 $ et 178 $ par jour selon le poste) et il y a plusieurs tâches possibles. Je pense que les gens ne sont pas au courant qu'ils peuvent travailler pendant les élections et aller chercher un revenu intéressant, de même que de l'expérience de travail, c'est pourquoi je lance cet appel à tous aujourd'hui», a souligné le greffier de la Ville de La Tuque et président d'élection, Jean-Sébastien Poirier.

Seulement 90 personnes ont démontré de l'intérêt, ce qui est nettement insuffisant selon M. Poirier. Pour soumettre sa candidature, il faut remplir le formulaire qui est disponible sur le site Web de la municipalité ou à l'hôtel de ville. Il n'est pas obligatoire d'avoir atteint 18 ans pour postuler.

Candidats présentés

Il y aura une présentation des candidats à chacun des postes en élection au sein du conseil municipal de La Tuque après la fermeture de la période de mise en candidature, soit le vendredi 6 octobre 2017, à compter de 17 h.

L'événement aura lieu dans la salle de délibérations du conseil municipal, au centre social municipal au 525, rue Saint-Eugène. Chacun des candidats aura quelques minutes pour se présenter à la population.

La rencontre sera diffusée en direct sur les ondes de la télévision communautaire et les citoyens du secteur de Parent pourront y assister par vidéoconférence en allant à leur bureau municipal. AUDREY TREMBLAY