Les élections en bref

Conseiller municipal dans l'ancienne Ville de Trois-Rivières de 1994 à 2001, Serge Parent tente un retour en politique et se lance dans la campagne afin de devenir le prochain conseiller municipal du district Marie-de-l'Incarnation.

Courtier immobilier en semi-retraite, père et grand-père, M. Parent dit vouloir miser sur plusieurs projets qui lui tiennent à coeur.

Parmi eux, un marché public au centre-ville, le développement d'îlots verts collectifs habitables, une plus grande accessibilité à moindre coût à l'île Saint-Quentin, la réhabilitation des sites industriels vides, une meilleure sécurité, des conditions attrayantes pour les investisseurs et entrepreneurs, une plus grande place aux aînés et aux familles défavorisées du district, ne sont que quelques exemples.

Il souhaite aussi rendre au district des jardins communautaires et dit avoir à coeur la qualité de vie des familles, leur sécurité et leur épanouissement dans un des quartiers les plus prometteurs de la ville. Se décrivant comme un homme disponible, près de tous, expérimenté et qui désire s'impliquer, M. Parent souhaite travailler avec tous pour le bien de la Ville.

«Les développements durable, social, commercial et culturel me tiennent à coeur et je voudrais que mon secteur continue à contribuer à l'essor de notre belle ville. Je veux travailler en équipe avec les autres élus pour faire avancer les dossiers de mon secteur et de la ville en général, en toute transparence et loyauté», indique-t-il.

Outre M. Parent, Denis Roy et André Lapierre ont aussi confirmé publiquement leur candidature à ce jour dans Marie-de-l'Incarnation. PAULE VERMOT-DESROCHES