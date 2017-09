Un autre record de chaleur battu à Trois-Rivières

La température maximale enregistrée au cours de la journée a été de 30 degrés Celsius. Le précédent record pour un 25 septembre était de 27 degrés Celsius et datait de 2007.

Selon Amélie Bertrand, météorologue à Environnement Canada, du temps anormalement clément pour cette période de l'année sera encore au rendez-vous mardi et mercredi. D'autres records de chaleur pourraient donc être battus. Un front froid devrait par la suite déferler sur le Québec et entraîner des températures plus près des normales saisonnières.