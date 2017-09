Un autre record de chaleur 

La température maximale enregistrée au cours de la journée a été de 30 degrés Celsius. Le précédent record pour un 25 septembre était de 27 degrés Celsius et datait de 2007.

«Même si nous sommes maintenant en automne, la journée de lundi a été l'une des plus chaudes de tout l'été 2017. Avec le facteur humidex, il a fait 38 degrés Celsius», explique Amélie Bertrand, météorologue à Environnement Canada.

Selon la météorologue, du temps anormalement clément pour cette période de l'année sera encore au rendez-vous mardi et mercredi. D'autres records de chaleur pourraient donc être battus. Un front froid devrait par la suite déferler sur le Québec et amener avec lui des températures plus près des normales saisonnières.

«Ça sera encore chaud et humide mercredi. Il y aura cependant un peu plus de nuages. Un front froid passera en fin de journée et en soirée et ça causera des averses et peut-être des orages. On changera de masse d'air à compter de jeudi. On verra donc un changement assez drastique. Les températures baisseront autour des normales pour la saison. Nous sommes présentement environ 15 degrés Celsius au-dessus», poursuit Mme Bertrand.