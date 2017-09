En route vers le 59e Téléthon du Noël du Pauvre

Les organisateurs de cet événement qui permet de venir en aide à 4600 familles de la région ont d'ailleurs lancé dimanche la campagne de la 59e édition.

«Des générations avant nous ont porté le flambeau et c'est avec humilité que nous continuons la route de la générosité», affirment les organisateurs de ce 59e Téléthon du Noël du Pauvre.

«Ce 59e téléthon est aussi l'occasion de rendre un hommage particulier à toute la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui d'année en année appuie le Noël du Pauvre et fait en sorte que nous puissions venir en aide, annuellement, à plus de 4650 familles de la région», affirme les organisateurs dans le communiqué de presse du lancement de la 59e campagne.

Cette année, la présidence d'honneur de l'événement sera assurée par Maxime Vincent, président du Groupe Vincent, une entreprise établie dans la région depuis 90 ans.

Le marathon télévisuel produit et présenté par Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec se tiendra dès 17 h le 1er décembre prochain. Tout au long de cette soirée animée par Sophie Bernier, de nombreux artistes professionnels et amateurs fouleront les planches de la salle J.-Antonio-Thompson.

«L'objectif de cette 59e campagne demeure toujours le même : venir en aide au plus grand nombre de démunis de la région. Il faut rappeler que pour chaque dollar versé au Noël du Pauvre, 0,92 $ retournent directement en dons pour les personnes plus démunies, dans chacun des secteurs où le don est fait», notent les organisateurs.

La générosité de la population permet année après année d'amasser des sommes colossales. L'an dernier, les dons totalisaient pas moins de 485 530 $.

«Les activités prétéléthon battent déjà leur plein dans chacune des zones et la population est chaleureusement invitée à y participer. C'est plus de deux mille bénévoles qui, encore cette année, mettront l'épaule à la roue afin que nous puissions faire de la fête de Noël : une tradition de générosité», ajoute le comité derrière le téléthon.

D'ici le 1er décembre, plusieurs activités de financement se tiendront dans la région.

La liste de ces événements ainsi que les formulaires pour en organiser sont disponibles au lenoeldupauvre.com.