Le Festival bière et poutine fait courir les foules

Les organisateurs ont enregistré près de 30 000 entrées à cet événement présenté au parc portuaire. Tout ce beau monde a également permis d'amasser de belles sommes pour Leucan Mauricie-Centre-du-Québec, notamment lors d'un Défi têtes rasées.

«Nous avons eu un temps parfait. L'événement a super bien été, on n'a que des commentaires positifs», lance en entrevue Willie Lafond, associé de Gestion événementielle Trois-Rivières, l'entreprise derrière ce festival ainsi que le RibFest.

Chaleur aidant, les organisateurs ont noté 10 000 entrées vendredi, 15 000 samedi et un peu plus de 5000 dimanche (selon des données provisoires). Les visiteurs étaient donc très nombreux à venir découvrir douze restaurateurs qui proposaient toutes sortes de poutines ainsi que cinq microbrasseries de la région de même que le Vignoble Prémont et la Distillerie Mariana.

«C'est sûr que la température aide beaucoup, mais nous avions un objectif entre 20 000 et 25 000 visiteurs. On peut dire que c'est réussi», ajoute Willie Lafond.

Le premier Festival bière et poutine n'était pas encore terminé que déjà, les organisateurs regardaient vers l'avant. Une deuxième édition est donc déjà dans les plans. «Un événement qui a bien été comme ça, c'est sûr qu'on pense déjà à l'année prochaine», avoue Willie Lafond.

«On souhaite aussi éventuellement grossir et donner plus de choix à nos participants. On aimerait ça offrir plus de microbrasseries et plus de restaurateurs. On a au Québec un très bon choix de camions de nourriture de rue qui peuvent offrir des plats d'une qualité exceptionnelle.»

Les deux vedettes de ce festival, soit la bière et la poutine, étaient un mariage qui allait de soi pour les organisateurs. Force est de constater qu'ils ont misé juste. «La bière et la poutine sont les deux ''plats'' préférés des Québécois. On les a réunis au même endroit pour une fin de semaine. Je pense que c'est une formule gagnante», estime Willie Lafond.