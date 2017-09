Hockeyeurs à Mont-Carmel: encore le luxe du choix

Les responsables du hockey mineur font la moue lorsqu'ils sont invités à commenter l'impact de la surcharge de 800 $ imposée aux résidents de l'extérieur lorsqu'ils envoient leurs enfants dans les arénas de Shawinigan, mais certains identifient un autre facteur, peut-être encore plus important, qui explique les difficultés de recrutement. Le hockey scolaire fait mal et pourtant, la facture ne semble pas effrayer les parents.

À l'Association de hockey mineur de Shawinigan-Sud, le président, André Baker, hésite à déchirer sa chemise en raison des frais de non-résidents de 800 $ imposés cette année. L'impact des nouvelles options de hockey proposées par la Commission scolaire de l'Énergie ne doit pas être négligé non plus, fait-il remarquer.

En effet, l'école Jacques-Plante, de la troisième à la sixième année et l'école secondaire du Rocher, au premier cycle du secondaire, offrent maintenant un programme de hockey élite.

Ainsi, pas moins de 57 jeunes se sont inscrits à Saint-Georges en 2017-2018, à 2599 $ plus taxes pour l'année. Un montant qui inclut divers frais comme le transport, des vêtements et l'aiguisage de patins, par exemple. À l'école secondaire du Rocher, 17 élèves sont inscrits au volet hockey compétitif, dont la facture s'élève à 2999 $.

Rappelons que la Commission scolaire de l'Énergie propose aussi une concentration de hockey récréatif à l'école secondaire Val-Mauricie pour les élèves de première et deuxième secondaire depuis 2011-2012. Cette année, 27 jeunes sont inscrits. Pour ce volet, les frais d'inscription sont établis à 350 $.

«Le hockey scolaire coûte des milliers de dollars et on a vu des parents se ruer vers ça», observe M. Baker. «Les gens sont peut-être prêts à payer! On ne sait plus trop sur quel pied danser. On entend dire que le hockey est cher, mais quand on voit les coûts d'un programme comme ça... Je dirais que le hockey scolaire nous fait beaucoup plus mal que la surtaxe de la Ville.»

Un avis que partage Sylvain Gauthier, président de l'Association de hockey mineur de Grand-Mère.

«On doit avoir perdu une trentaine de jeunes chez les pee-wee», précise-t-il. «C'est ce qui nous a fait le plus mal.»