La vie régionale en images

Les élèves de l'école Notre-Dame-du-Rosaire, du secteur Trois-Rivières-Ouest, ont eu droit à une activité animée pour la rentrée jeudi dernier. Le projet entrepreneurial a été entièrement réalisé par des élèves de 4e et 5e années de Yolande Grenier et grâce à la participation d'élèves de 3e année de Geneviève Milot. Ils ont supervisé les différents appels téléphoniques, en plus d'installer le matériel et de nettoyer les lieux. Au menu pour la journée: marche organisée dans les rues avoisinantes, dîner au blé d'Inde, cours de danse avec Cindy Gilbert, etc.

La Municipalité de Baie-du-Febvre a dévoilé sa nouvelle identité visuelle ainsi que son nouveau site web. Accueillante, vivante, en mouvement, Baie du Febvre s'est dotée d'une image de marque reflétant ce qui la distingue afin de mettre de l'avant efficacement ses valeurs, ses attraits. Respectant l'attachement au symbole de l'oiseau migrateur qui représente la Municipalité, le logo a été actualisé en y intégrant le nom et en définissant les couleurs. Cette nouvelle identité visuelle sera déclinée progressivement dans tous les outils de communication de la Municipalité. De nouveaux outils verront le jour, tel que l'infolettre municipale à laquelle les personnes pourront s'abonner et qu'elles recevront mensuellement par courriel. L'affichage urbain incluant les panneaux odonymiques et les panneaux d'acheminement et d'indication seront installés sur le territoire de la Municipalité au cours de la prochaine année. Entièrement repensé, l'interface de la nouvelle version du site web www.baie-du-febvre.net a été conçue pour permettre une navigation conviviale. Sur la photo, on retrouve Stéphane Béraud, vice-président chez ADN Communication, Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre, et Michel Côté, directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska.