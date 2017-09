Vent de fraîcheur à l'église Saint-Zéphirin

Les organismes qui occupaient le presbytère disparu ont été relogés dans l'église du centre-ville. Les dirigeants en ont profité pour redonner un impressionnant coup de jeunesse aux espaces.

«Il fallait reloger ce monde-là. On a eu une subvention de la Ville pour les dommages collatéraux, autant pour le déménagement que le nouvel aménagement des locaux. Il y a eu beaucoup de travail de fait», a lancé le prêtre Marc Lahaie.

Tous les organismes, à l'exception d'un qui nécessitait du matériel de cuisine, ont été relogés au sous-sol de l'église Saint-Zéphirin.

«Non seulement on les a tous logés, mais en plus, on a davantage de locaux à offrir pour des locations. On en a trois avec des téléviseurs. [...] C'est au goût du jour, beau, propre et à l'ordre», note Marc Lahaie.

Évidemment, ces salles pourront générer des revenus à la Fabrique, mais elles permettront également de redonner à la communauté, selon M. Lahaie.

«L'objectif est à tous les niveaux, la rentabiliser, mais aussi d'avoir une pertinence au niveau communautaire, des activités sportives, des activités familiales... On veut être attentif aux besoins et que ça marche», a-t-il affirmé.

Les dirigeants ont également voulu pallier la disparition de la petite chapelle qui se trouvait dans l'église Marie-Médiatrice.

Une salle multifonctionnelle a été aménagée. Elle permet des cérémonies plus intimes.

«C'est humble parce que c'est au sous-sol. C'est un lieu qui a été décoré et qui peut servir aussi à autre chose que des célébrations religieuses.»

«Cette salle-là peut servir de chapelle. On a gardé une statue et une croix de l'église Marie-Médiatrice. Elles sont sur roulettes alors tout se déplace», a lancé Marc Lahaie.