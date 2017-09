La population étudiante augmente encore à l'UQTR

Les chiffres officiels ont été publiés vendredi et pas moins de 14 231 inscriptions ont été comptabilisées à la date limite d'abandon de cours avec annulation des droits de scolarité. Il s'agit d'une hausse globale de 0,89 % par rapport à l'an dernier et il en va de même pour les trois cycles d'études: baccalauréat (0,14 %), maîtrise (4,74 %) et doctorat (0,05 %).

Le campus de Drummondville n'est pas en reste et affiche une croissance de 7,93 % de ses effectifs étudiants qui figurent maintenant au nombre de 993.

L'UQTR souligne que le nombre de ses nouveaux étudiants connaît lui aussi une croissance de 3,03 %.

Les étudiants internationaux sont eux aussi en augmentation. Provenant de plus de 70 pays, ils sont plus nombreux de 12,45 % sur le campus et totalisent à eux seuls 1671 personnes soit 11,74 % des inscriptions.

Notons que la majorité des étudiants de l'UQTR proviennent du Québec (87,15 %) et que seulement 1,1 % proviennent des autres provinces canadiennes.

Une journée portes ouvertes se tiendra le 4 novembre, de 10 h à 15 h, au campus trifluvien et le 18 novembre, de 13 h à 16 h à Drummondville.