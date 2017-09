Les actualités en bref

Des camions du Service de sécurité incendie sont donc à prévoir dans le secteur tout comme le déploiement de pompiers et de machinerie. Il faut également noter la présence de fausse fumée pour cette pratique. Malgré quelques entraves à la circulation, celle-ci devrait être possible normalement dans ce quadrilatère.

Le parc portuaire de Trois-Rivières s'anime ce week-end pour la première édition du Festival bière et poutine. Organisé par Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec, cet événement regroupe au même endroit douze restaurateurs qui proposent des multitudes de sortes de poutines ainsi que cinq microbrasseries de la région ainsi que le Vignoble Prémont et la Distillerie Mariana. L'entrée sur le site est gratuite et les visiteurs seront invités à donner une contribution volontaire à Leucan Maurcie-et-Centre-du-Québec. Cet organisme vient en aide aux enfants atteints du cancer ainsi qu'à leurs proches.

La Tuque (AT) - La soirée de la robe rouge aura lieu à La Tuque le 23 novembre prochain. Il s'agit d'un événement au profit de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.

Le comité organisateur promet une soirée diversifiée où la sensibilisation sera de mise, avec cocktail, bouchées, conférence de Geneviève Morel et autres surprises.

«La Soirée de la Robe rouge porte ce nom pour signifier aux femmes les risques associés aux maladies du coeur et de l'AVC. En effet, elles tuent sept fois plus de femmes que le cancer du sein et encore aujourd'hui, les symptômes sont méconnus. La santé est un bien précieux et cette soirée est une occasion de la célébrer. Elle répond au double mandat d'informer et d'amasser des fonds pour la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC», mentionne Nancy Guilbeault, instigatrice de l'événement.

Les participants seront invités à porter un vêtement ou un simple accessoire rouge; la couleur de la soirée. Les billets sont au coût de 50$ et une partie du montant sera éligible à un reçu pour don de charité.