Les actualités en bref

Michel Neveu veut s'attaquer «à court et à moyen termes, à trois défis de taille», soit la hausse du coût de la vie, «la croissance et la diversification du marché du travail de même que le développement d'un dynamisme démographique.»

Ce dernier estime que la Ville a «besoin de personnes compétentes, créatives, novatrices et bien branchées pour relever les défis économiques, sociaux et culturels qui vont la confronter au cours des prochaines années.»

Photo: Francois Gervais 21/09/17. TR, Pavillon Lemire. Point de presse du FRAPRU sur le droit au logementDiane Vermette (coord comite logement TR), Christian Nadeau (pres Ligue des droits et libertes) et Veronique Laflamme (porte parole FRAPRU)

Le comité logement Trois-Rivières a accueilli jeudi la tournée sur le droit au logement organisé par le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Des personnes de la région ont «témoigné de problèmes de logement auxquels elles sont confrontées et qui mettent en péril leur santé physique et morale». On reconnaît sur la photo Diane Vermette, coordonnatrice du Comité logement Trois-Rivières, Christian Nadeau, président de la Ligue des droits et libertés, et Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.