Écoles Le Rucher et Marquis: Donald Martel rassuré par le ministre Proulx

Marc Rochette

Le Nouvelliste Le Nouvelliste

(Bécancour) Au terme d'une rencontre avec Sébastien Proulx, le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, s'est dit satisfait et rassuré quant aux intentions du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport par rapport à l'avenir des écoles Le Rucher à Saint-Sylvère et Marquis à Saint-Célestin.