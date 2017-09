Une randonnée de six jours pour amasser des fonds

Le Dr Burelle a eu l'idée de mettre sur pied cette activité afin de faire une différence pour les gens qui vivent une réalité particulière en raison de leur état de santé.

«Ma mère est devenue quadriplégique après une bête chute dans l'escalier il y a quatre ans. Elle vit heureuse chez elle grâce aux bons soins de mon père et de ceux de l'équipe du maintien à domicile du CLSC. C'est pourquoi ma famille, moi et quelques collègues amateurs de randonnée avons décidé de marcher pour ceux qui ne le peuvent plus, en traversant le sentier national de la Mauricie en 2018», déclare-t-il.

Entre le 17 et le 22 août 2018, le groupe composé de sept médecins et de membres de leurs familles parcourra plus de 75 km en semi-autonomie. Leur aventure débutera au lac Saint-Bernard dans la réserve faunique de la Mastigouche et se terminera à la Rivière-à-la-pêche dans le parc national de la Mauricie. L'objectif est d'amasser 1000 $ par adulte et 500 $ par enfant.

«Pour une Fondation comme la nôtre, obtenir l'appui concret des médecins, c'est une source de motivation extrêmement puissante», mentionne Amélie Vallée, directrice générale de la Fondation de la SSS de l'Énergie.

L'argent amassé servira à faire l'acquisition de plusieurs matelas thérapeutiques et de dopplers. Ces nouveaux équipements rehausseront considérablement la qualité de vie des usagers.