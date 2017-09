L'actualité régionale en bref

Le parc de l'île Melville de Shawinigan sera le théâtre d'un rendez-vous gastronomique qui sera agrémenté d'exposants, de spectacles et d'animation.

Plus d'une vingtaine d'exposants seront sur place les 23 et 24 septembre, notamment des producteurs agricoles, fromageries, microbrasseries et artisans. Il y aura de la cuisine marocaine, mexicaine, péruvienne et québécoise à déguster, soit pour le dîner ou pour le souper.

Le 23 septembre, de 13 h à 22 h les organisateurs du Festival de danse et de musique multiculturelle Rythmes et Cultures seront sur place avec des troupes comme Sabor de Cuba, Caliente et Caravane ainsi que le chanteur Walex Cotete et le trio A'motion Dance.

Le tout a lieu sous le chapiteau et l'entrée est gratuite. BRIGITTE TRAHAN