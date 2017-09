Demois'Ailes: 81 000 $ remis en dons

Les Demois'Ailes, qui soutiennent la cause des femmes et des enfants victimes de violence conjugale au Québec, ont profité de l'occasion pour remettre des chèques de 36 000 $ aux maisons d'hébergement Le Far de Trois-Rivières et La Séjournelle de Shawinigan.

Deux autres maisons d'hébergement de la région ont également reçu des montants importants. Il s'agit de la maison Connivence à Trois-Rivières et celle de la Nacelle de Nicolet, qui ont chacune obtenu un don de 2400 $.

Les maisons d'hébergement La bouée de Lac Mégantic (1200 $), l'Escale de l'Estrie (1000 $), La rose des vents de Drummondville (1000 $), La Gitée de Thetford Mines (600 $) et Alice Desmarais de Granby (400 $) sont les autres donataires.