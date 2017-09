Défi des Demois'Ailes: 81 000 $ remis en dons

Les Demois'Ailes, qui soutiennent la cause des femmes et des enfants victimes de violence conjugale au Québec, ont profité de l'occasion pour remettre des chèques de 36 000 $ aux maisons d'hébergement Le Far de Trois-Rivières et La Séjournelle de Shawinigan.

Deux autres maisons d'hébergement de la région ont également reçu des montants importants. Il s'agit de la maison Connivence à Trois-Rivières et celle de la Nacelle de Nicolet, qui ont chacune obtenu un don de 2400 $.

Les maisons d'hébergement La bouée de Lac Mégantic (1200 $), l'Escale de l'Estrie (1000 $), La rose des vents de Drummondville (1000 $), La Gitée de Thetford Mines (600 $) et Alice Desmarais de Granby (400 $) sont les autres donataires.

Défi de taille

Le défi consistait à réaliser une course à pied à relais de 750 km à travers le Québec. Au total, c'est 41 femmes qui ont participé à l'épreuve 2017. Chacune des participantes a parcouru une distance d'environ 100 km.

«Ce sont huit équipes de course qui ont parcouru un total de 750 km à raison de 10 km à la fois», explique Jolyane Damphousse, membre du conseil d'administration du défi des Demois'Ailes.

En parallèle à la préparation physique de ce défi, les Demois'Ailes amassaient des fonds depuis octobre 2016 pour soutenir les différents centres d'accueil.

Demois'ailes 2018

Une rencontre d'information pour la formation de l'équipe des Demois'Ailes 2018 aura lieu le 2 octobre à Saint-Boniface. Les femmes de partout au Québec sont invitées à y participer.

«Ça va nous faire plaisir de repartir une nouvelle année avec un nouveau groupe. Nous avons déjà 64 personnes qui sont intéressées à venir à la soirée d'information. Nous nous attendons encore à une grosse année pour les Demois'Ailes. S'il y a des gens d'autres régions qui souhaiteraient se joindre à nous, ça sera un plaisir des les accueillir», mentionne Vicky Lavigne, vice-présidente du conseil d'administration des Demois'Ailes.

Depuis ses débuts il y a cinq ans, le défi des Demois'Ailes a remis un montant de 286 000 $ aux maisons d'hébergement.