L'actualité régionale en bref

Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer propose plusieurs activités cet automne, dont une formation pour les professionnels, des rendez-vous pour les familles et les proches aidants, ainsi qu'un spectacle-bénéfice.

Une formation de trois jours sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées s'adressera plus particulièrement aux intervenants et aux professionnels de la santé oeuvrant à domicile ou en milieu d'hébergement.

Elle se tiendra les 2, 9 et 16 novembre de 9 h à 16 h au Musée Boréalis. L'objectif de la formation pour les participants est d'explorer de nouvelles possibilités et de repartir avec des outils concrets pour accomplir leur rôle. Il en coûte 300 $ pour s'y inscrire (collation et repas inclus) et on doit réserver sa place en téléphonant au 819 376-7063.

Plusieurs conférences, formations et rencontres destinées aux bénévoles, aux familles et proches aidants sont par ailleurs proposées gratuitement cet automne en collaboration avec l'Appui Mauricie pour les proches aidants d'aînés.

Animées par Christine Charest, intervenante auprès des familles à Carpe Diem, ces activités se tiendront dans plusieurs MRC de la région, dont Des Chenaux, Mékinac, Shawinigan et Maskinongé. Les détails de ces activités se trouvent dans la section calendrier du site alzheimercarpediem.com.

Un spectacle-bénéfice au profit de la Fondation Maison Carpe Diem est au programme le 11 décembre à 20 h à la salle J.-Antonio-Thompson. La formation VoxArt, qui regroupe une trentaine de chanteurs, danseurs et musiciens, présentera son spectacle Noël au cabaret.

«Ce spectacle-bénéfice nous entraînera dans l'univers musical des années cabaret avec un répertoire de chants de Noël et autres succès francophones et anglophones popularisés pendant cette période», décrit le président du conseil d'administration de VoxArt, Pierre Melançon, en parlant de l'événement auquel on peut assister en se procurant des billets au coût de 30 $ à la billetterie de la salle (819 380-9797, ou enspectacle.ca). MARIE-JOSÉE MONTMINY