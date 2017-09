Place aux aînés: à la hauteur de ses 20 ans

(Trois-Rivières) C'est le cas de le dire, le 20e anniversaire du spectacle Place aux aînés n'a laissé personne indifférent, dimanche soir, alors que pour la seule et unique fois de son histoire, l'événement avait lieu à l'Amphithéâtre Cogeco, en compagnie des 15 artistes coups de coeur des 20 dernières années, qui ont su en mettre plein la vue, en plus de la présence de l'invité surprise Marc Hervieux qui a su charmer la foule.

Si l'organisation avait promis de faire les choses en grand pour souligner ses noces de porcelaine, elle a su monter son calibre d'un cran avec notamment son changement de salle qui accueillait pour l'occasion 3000 spectateurs, soit quelques milliers de plus que ce que la salle J.-Antonio-Thompson avait l'habitude d'accueillir au cours des dernières années.

La météo était quant à elle du côté des organisateurs dimanche, avec une température plus que confortable pour les milliers de spectateurs réunis pour l'occasion, de quoi rendre l'ambiance encore plus chaleureuse.

Les 15 artistes trifluviens coups de coeur des 20 dernières années du spectacle Place aux aînés, tous âgés de 55 ans et plus, se sont donc succédé passant de la chanson à l'humour, au plus grand bonheur des spectateurs qui ont pu se replonger dans leurs souvenirs de jeunesse. Les artistes étaient d'ailleurs accompagnés par douze musiciens professionnels dirigés d'une main de maître par William Lévesque lors de la soirée.

Passant de la chanson Quand on aime, on a toujours 20 ans, à la chanson Il était une fois des gens heureux ou encore Dans la prison de Londres, les souvenirs n'ont pas manqué pour les nombreux spectateurs qui se sont laissé emporter par les mélodies d'antan.