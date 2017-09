Les élections en bref

Le Nouvelliste (Trois-Rivières) André Lapierre candidat dans Marie-de-l'Incarnation

Une course électorale aura finalement lieu dans le district Marie-de-l'Incarnation à Trois-Rivières. André Lapierre, employé de la station TVA Trois-Rivières, se lance dans l'arène et briguera le poste de conseiller municipal aux élections du 5 novembre prochain. Père de deux enfants et oeuvrant à TVA comme caméraman depuis 27 ans, André Lapierre dit s'être intéressé à la politique municipale depuis très longtemps. «J'ai toujours eu un intérêt pour la politique, pour servir les citoyens et prendre les meilleures décisions pour l'avenir des familles à Trois-Rivières», indique-t-il. Le candidat dit être impliqué dans le domaine sportif depuis plus de 30 ans et souhaite dynamiser le secteur. «Jean-François Aubin a très bien servi les citoyens les quatre dernières années. J'entends m'impliquer tout autant. La sécurité et le bien-être des familles est ma priorité», ajoute-t-il. André Lapierre souhaite mettre ses nombreuses années d'expérience en entrepreneuriat au service des organismes pour les soutenir dans leur mission. «Marie-de-l'Incarnation est un district qui a beaucoup de potentiel. Je souhaite que tous les résidents s'approprient leur quartier, qu'ils continuent d'avoir à coeur son développement et de participer aux projets collectifs. Aux citoyens de découvrir maintenant l'homme engagé, dynamique et de coeur que je suis», conclut-il. Outre André Lapierre, un autre candidat a affiché publiquement ses couleurs dans Marie-de-l'Incarnation. Il s'agit de Denis Roy. PAULE VERMOT-DESROCHES

Mont-Carmel: Julie Régis sollicite un quatrième mandat

Conseillère au siège 4 élue sans interruption depuis 2005, Julie Régis sollicite à nouveau la confiance des électeurs de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en vue du scrutin du 5 novembre. Au cours des dernières années, elle s'est impliquée dans de nombreux comités, notamment comme responsable du dossier Municipalité amie des enfants, en plus d'être membre du comité Ado-O-Boulot, responsable de la bibliothèque municipale et scolaire et membre du conseil d'administration de Mont-Carmel en fête. Comme enseignante à l'école Notre-Dame, elle est bien placée pour faire le pont entre le conseil municipal et le projet d'agrandissement tant attendu, puisqu'elle fait partie du comité de mobilisation. Du dernier mandat, elle retient les nombreuses améliorations d'infrastructures dans la municipalité, qu'il s'agisse de routes ou de parcs notamment. «La dynamique est très agréable», commente-t-elle. «Pour moi, comme c'est un deuxième travail, je n'aurais pas autant le goût de me représenter si ce n'était pas agréable, autant avec les employés municipaux qu'avec mes collègues du conseil. Mais nous avons les mêmes responsabilités que dans n'importe quelle municipalité.» Parmi ses priorités, Mme Régis souhaite mettre l'emphase sur l'information auprès des nouvelles familles qui choisissent Notre-Dame-du-Mont-Carmel. «Les gens qui arrivent ne connaissent pas toujours bien le secteur», observe-t-elle. «C'est bien de les tenir au courant de tout ce qui se passe.» Si elle est réélue, Mme Régis s'attardera aussi aux travaux d'un nouveau comité qui devrait être formé sur la sécurité routière, notamment en ce qui concerne les limites de vitesse de certaines rues. GUY VEILLETTE

Benjamin Brousseau vise le siège 6 à Saint-Boniface