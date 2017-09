Après 100 ans, toujours les mêmes valeurs

Afin de rassembler le maximum d'invités pour l'événement de clôture, et ce, peu importe l'association à laquelle ils appartenaient, le Groupe scout 1er avait lancé un appel à tous et aux associations scoutes du Québec. Un appel qui a été entendu par plusieurs, alors que 130 invités s'étaient déplacés samedi, au plus grand bonheur des organisateurs.

«C'était important pour nous de célébrer le 100e anniversaire de notre mouvement à Trois-Rivières afin de souligner les efforts de tous nos animateurs d'hier à aujourd'hui. En plus, on trouvait que c'était exceptionnel de célébrer un 100e anniversaire, alors que le mouvement fonctionne toujours en 2017», soutient le président du comité du 100e anniversaire du Groupe scout 1er de Trois-Rivières, Denis Lessard.

Après des activités organisées tout au long de l'année, c'est dans une ambiance festive que se sont réunis anciens membres, parents, amis et membres actuels du Groupe scout de tout le Québec et même d'Ottawa, samedi, au manège militaire du 12e Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières, afin de souligner la fondation de son mouvement qui a eu lieu le 17 novembre 1917.

Si l'engouement envers le mouvement scout semble être moindre qu'auparavant, c'est tout le contraire que constate le président du comité du 100e anniversaire du Groupe scout 1er de Trois-Rivières, Denis Lessard.

«Le mouvement scout est encore très populaire auprès des jeunes et moins jeunes. Les gens ont l'impression de moins nous voir, mais au contraire, on est toujours présent. C'est certain que les groupes sont moins nombreux en raison de l'offre d'activité qui est plus diversifiée aujourd'hui qu'il y a 100 ans, mais c'est plus de jeunes qu'on le croit qui font le choix de s'investir auprès des scouts encore aujourd'hui», explique-t-il.