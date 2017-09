 Élections municipales à Trois-Rivières: André Melançon sera candidat dans Châteaudun 

(Trois-Rivières) L'avocat André Melançon fait le saut en politique municipale et sollicite un premier mandat à titre de conseiller municipal du district Châteaudun, à Trois-Rivières.

Me Melançon, actuellement semi-retraité, entend consacrer sa disponibilité à répondre aux attentes des résidents du district, où il vit avec sa famille depuis plus de 20 ans.

L'avocat insiste sur l'importance d'encadrer les nouveaux pouvoirs adoptés dans le cadre du projet de loi 122, visant à reconnaître les municipalités comme des gouvernements de proximité et à augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs. Des pouvoirs qui toucheront la rémunération des élus, la taxation, les redevances réglementaires et les règles d'adjudication des contrats de moins de 100 000 $, pour ne nommer que ceux-là.

C'est donc dans cette optique que Me Melançon a choisi d'analyser les états financiers 2015 et 2016 de la Corporation des événements, en plus de se pencher sur la remise partielle de la subvention du ministère de la Santé, après l'abandon du projet de fluoration, soit une somme de 240 000 $.

Dans le district, il souhaite faire du cinquantième anniversaire de l'Association des résidents de Châteaudun un succès et veut aussi relancer les échanges entre le district et la ville de Châteaudun en France, ville jumelée à Cap-de-la-Madeleine en 1971.

Son objectif premier demeure le bien-être de tous les résidents de Châteaudun, indique-t-il, précisant qu'il fera connaître son programme à la suite de la consultation qu'il mène actuellement auprès des citoyens du district.

À ce jour, outre Me Melançon, trois autres candidats ont annoncé publiquement leurs couleurs dans le district de Châteaudun. Il s'agit du conseiller municipal sortant Luc Tremblay, de Sylvain Courchesne et de Jennie Perron.