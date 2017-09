Énorme coup de pouce pour Le Havre

Ce don, qui s'ajoute aux dons reçus du public et d'entreprises au cours des derniers mois, vient ainsi garantir à l'organisme qu'il pourra aller de l'avant avec son projet de relocalisation de la maison de transition, dans un édifice situé sur la rue Laviolette non loin du palais de justice, au centre-ville de Trois-Rivières.

On se souviendra que le 31 mai dernier, Le Havre lançait un cri du coeur afin d'amasser une somme de 30 000 $ lui permettant de louer une bâtisse pour relocaliser ses activités de façon temporaire pour accueillir les usagers sur le point de pouvoir faire un retour dans la société active.

«Je peux vous dire aujourd'hui que ce don nous donne l'assurance de réaliser notre projet de relocalisation, et ce, sans mettre en péril les autres activités de l'organisme, qui continue de fournir des services aux personnes sans abri ou en situation de rupture sociale. Depuis que nous avons reçu la nouvelle, je vous avoue que je suis très léger», confie en riant le directeur du Centre Le Havre, Danny Lacroix.

«Nous avons toujours cru en l'importance de nous impliquer activement au sein de notre communauté. Nous souhaitons ainsi contribuer au développement régional par différentes initiatives générant des retombées économiques.

La tenue de notre tournoi au club de golf Godefroy est l'un de ces événements et nous sommes heureux d'accueillir nos collègues, provenant de tout le Québec, dans notre belle région et surtout d'aider le Centre Le Havre de Trois-Rivières qui a vécu un événement tragique le 24 mai dernier à se remettre sur pied le plus rapidement possible», a commenté Jean Bussières, directeur général de Promutuel Assurances Verchères-Les Forges.

Ce dernier explique que lors de l'organisation du tournoi, les employés de la région ont été appelés à suggérer des causes qui leur tenaient à coeur et qui méritaient une participation financière de la part de cette entreprise à l'occasion du tournoi. La cause du Centre Le Havre a donc été suggérée par l'un des employés qui avait à coeur la pérennité des services de cet organisme, durement touché par un incendie, a évoqué M. Bussières.

Un point de presse du Centre Le Havre faisant état de l'avancée des travaux pour cette relocalisation, mais aussi de la campagne de financement à venir pour les activités courantes de l'organisme, se tiendra le 27 septembre prochain.