Un automne chaud... et froid à venir

(La Tuque) Après un été particulièrement pluvieux, les experts prévoient un automne en deux parties pour la région. Une première partie qui s'apparentera à l'été et une deuxième partie qui rappellera que l'hiver est à nos portes.

«On place l'automne sous le signe de l'été des Indiens, par contre il va y avoir une fin abrupte. [...] Il va y avoir du soleil et du temps sec qui vont perdurer sauf qu'en allant vers la deuxième moitié de l'automne, vers la fin du mois d'octobre et le début de novembre, on voit qu'il y a de l'air froid qui pourrait s'amener pour casser ça», soutient Bertin Ossonon, météorologue à MétéoMédia.

Selon l'expert, cela pourrait occasionner des tempêtes de pluie, de vent et peut-être même de neige.

«On pense que la neige va s'installer un peu plus tôt cet automne», assure-t-il.

Il faudra donc profiter des longues périodes de températures agréables en début de saison pour les activités automnales comme la cueillette de pommes et l'admiration des paysages offerts par les feuilles vives et colorées des arbres.

«Les feuilles commencent à changer au début octobre vers La Tuque, tandis qu'à Trois-Rivières c'est plus vers la mi-octobre», soutient M. Ossonon

Le froid devrait faire une entrée remarquée en novembre. La température moyenne pour septembre est de 14 degrés, de 7 degrés en octobre et de 1 degré en novembre. Quant aux précipitations, la région reçoit habituellement 272 mm de pluie et une trentaine de centimètres de neige dans un automne «ordinaire».

Quant à l'hiver, les experts prévoient qu'il sera typiquement québécois. Il fera froid, et il y aura beaucoup de neige.

«C'est vraiment une anticipation, mais en temps normal on parle de 28 jours où la température atteint -20 degrés. La neige va arriver un peu plus tôt également», a conclu le météorologue.