Courir pour célébrer la vie

Cette course adoptera le concept de The Color Run. Il s'agit donc d'une épreuve où les coureurs se feront asperger de peinture en poudre à chaque kilomètre qu'ils vont parcourir. «C'est vraiment une explosion de couleurs qui attend les participants. Le but est de célébrer la vie et de prendre le temps de se réunir, mais surtout d'être en mesure d'amasser des fonds pour la prévention du suicide», explique Amélie Trottier-Lacombe, vice-présidente aux affaires socioculturelles de l'AGE UQTR.

Bien qu'elle se tiendra directement sur le campus de l'UQTR, la course est ouverte à toute la population. Colore ta course souhaite rejoindre le plus de coureurs possible en proposant des parcours de 2,5, de 5 et de 10 KM.

L'inscription se fera au coût de 20 $ pour les étudiants de l'UQTR et 25 $ pour les personnes ne fréquentant pas l'établissement. Les familles sont aussi les bienvenues puisque ce sera gratuit pour les enfants de moins de six ans et 12 $ pour ceux âgés entre 6 et 12 ans. Des sommes de 15 $ (adulte) et de 8 $ (enfant) par inscription seront respectivement remises à l'AQPS ainsi qu'à la Fondation prévention suicide les Deux Rives.

«Nous sommes très fiers d'être associés au projet étudiant Colore ta course qui favorise la santé physique bien sûr, mais surtout la prévention du suicide. Nous sommes très reconnaissants que l'AGE UQTR ait choisi de remettre les profits de la course à notre organisation. Je tiens aussi à remercier les coureurs qui participeront à l'événement», souligne Jérôme Gaudreault, directeur général de l'AQPS.