Salon des vins: vers une année record

(Trois-Rivières) La 26e édition du Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières, qui aura lieu le 29 septembre au Centre de l'activité physique et sportive (CAPS), pourrait en être une très spéciale.

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et la Société des alcools du Québec (SAQ), en collaboration avec la Financière Banque Nationale et la Banque Nationale, invitent les amateurs de vin à participer à cette activité qui débutera dès 16 h 30. Une cinquantaine d'exposants seront présents afin d'offrir une expérience diversifiée aux participants.

La présidence d'honneur du 26e Salon des vins sera assurée par Nicole D. Gélinas, présidente de Trois-Rivières Ford Lincoln et membre des conseils d'administration de la SAQ et d'Assurance Vie Banque Nationale, et par Michel Boucher, ancien joueur et entraîneur de la formation de hockey des Patriotes et présentement dépisteur pour le Lightning de Tampa Bay de la Ligue nationale de hockey.

«Je suis fière que notre banque s'implique au Salon des vins et je suis certaine que ce sera une soirée extraordinaire, comme ce fut le cas dans les années passées», souligne Mme Gélinas.