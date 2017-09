L'actualité régionale en bref

Onze professeurs-chercheurs de l'UQTR vont se partager des bourses totalisant 1 658 000 $ du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Le montant de ces bourses variera de 20 000 $ à 185 000 $, selon les projets.

Ces montants permettront aux chercheurs d'oeuvrer sur une foule de sujets allant des interactions métal-hydrogène en lien avec le stockage de l'hydrogène aux mécanismes cellulaires et moléculaires liés à l'apprentissage du mouvement, en passant par la végétation aquatique, les radiofréquences et les populations de poissons pour ne citer que quelques exemples.

Le CRSNG a également octroyé des bourses à sept étudiants de l'UQTR dont Andrew Diamond (biologie cellulaire et moléculaire) et Pierre-Olivier Parisé (mathématiques et informatique appliquées) qui ont remporté des bourses d'études doctorales d'une valeur de 105 000 $. L'étudiant en chimie Nicolas Guilbert a obtenu pour sa part une bourse doctorale de 63 000 $. Quelques bourses d'études à la maîtrise ont aussi été décernées. BRIGITTE TRAHAN