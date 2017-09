Problème de sel de déglaçage: le MTQ va payer

En avril dernier, le MTQ reconnaissait sa faute dans cette situation et annonçait qu'il paierait pour l'aménagement d'une conduite d'eau et même pour relier à cette conduite les résidences touchées directement par le problème.

Une quinzaine de maisons se trouvaient toutefois en zone grise, dans ce dossier et on ne savait pas si elles feraient partie ou non du projet. Or, elles seront raccordées aussi, a confirmé mercredi au Nouvelliste le député de Maskinongé, Marc H. Plante.

Les coûts pour raccorder ces maisons de plus ne sont pas encore connus, indique le député en précisant qu'on n'est qu'au stade des plans et devis.

Le député se réjouit que ces citoyens n'auront plus à s'inquiéter à savoir si leur puits sera éventuellement contaminé ou non par le sel de déglaçage de l'autoroute employé par le MTQ.

Les coûts de l'ensemble du projet sont estimés à quelque 2,5 millions $.