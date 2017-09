Saisies de drogues à Nicolet et à Trois-Rivières

(Trois-Rivières) Trois saisies de drogues menées mercredi dans deux résidences de Nicolet et dans une maison unifamiliale de Trois-Rivières ont conduit à l'arrestation de trois individus.

La Sûreté du Québec a procédé à ces perquisitions. La police a découvert du cannabis, du haschich, de la cocaïne, de la méthamphétamine et des médicaments d'ordonnance. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur des cigarettes de contrebande et 3000 $ en argent comptant. Des téléphones cellulaires et des équipements servant vraisemblablement à la revente de stupéfiants, comme des balances, ont aussi été saisis.

Steve Marchand, un Nicolétain de 43 ans, et Cynthia Marceau, une Trifluvienne de 44 ans, ont comparu mercredi après-midi au palais de justice de Trois-Rivières. Ils ont été accusés de possession de stupéfiants dans le but de trafic.

La troisième personne qui a été arrêtée est une femme de 34 ans, de Nicolet. Elle a été libérée par voie de sommation. Il est possible qu'elle soit appelée à comparaître ultérieurement.

Quelque 20 enquêteurs de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé Mauricie ont pris part à cette opération qui a débuté vers 6 h 30. Un maître-chien était également de la partie.