Une programmation diversifiée pour le Festival Bière et Poutine

Agrandir

Du 22 au 24 septembre, le Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières offrira pas moins de 12 restaurateurs et cinq microbrasseries aux festivaliers. De gauche à droite: Willie Lafond, Gestion Événementielle 3R, Annie Brousseau, coordonnatrice régionale chez Leucan et Charles-Antoine Pilotte, président de Gestion Événementielle 3R.

François Gervais, Le Nouvelliste