Soixante ans d'évolution au centre Multi-Plus

(Trois-Rivières) C'est sous le thème 60 ans de loisirs et de passions que le Centre loisir Multi-Plus a accueilli 120 personnes la semaine dernière afin de célébrer le plus récent anniversaire de l'établissement. L'événement visait notamment à dévoiler sa nouvelle image ainsi que son nouveau site Internet.

Visant à offrir un service de loisirs accessible à la population de tout âge, le Centre Multi-Plus est devenu un véritable lieu de rassemblement. Il permet aux participants de développer un réseau social.

«Le Centre met du soleil dans la vie des gens. Ils savent qu'ils vont faire une activité, ils savent qu'ils vont rencontrer des gens, qu'ils vont bouger et faire quelque chose qu'ils aiment. Il y a des gens qui arrivent 45 minutes, une heure avant leur activité. Ils vont s'asseoir dans la place d'accueil et ils jasent. Les gens sont contents, ils s'en vont à leurs cours en chantant. Nous sommes donc vraiment dans le collectif et le communautaire», explique le directeur général, David Bouchard.

Pour permettre à un maximum de personnes de s'inscrire, la direction cible des plages horaires bien précises pour tous les utilisateurs du centre.

«Notre programmation est influencée par notre clientèle. Au niveau des 50 ans et plus, ils sont plus disponibles les matins et les après-midis de semaine. Dès qu'on arrive en fin d'après-midi, les enfants et les adolescents arrivent. Les adultes sont plus souvent de soirs et de jours la fin de semaine», ajoute M. Bouchard.