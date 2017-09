L'actualité régionale en bref

Le bateau a été ancré à Trois-Rivières jusqu'à 23h lundi, et sera à Montréal mardi pour la fin de la croisière. Il repartira de Montréal mardi pour une autre croisière de 10 jours qui fera escale à Québec, Saguenay, Gaspé, Boston, Charlottetown, Halifax et Bar Harbor. MARIE-JOSÉE MONTIMINY

D'une longueur de 198,2 mètres (6590 pieds) et d'une largeur de 25,6 mètres (84 pieds), le navire de huit ponts comprend 225 suites. Le Seabourn Quest a été construit à Gênes et baptisé à Barcelone le 20 juin 2011.

La population est invitée à une conférence gratuite sur l'arthrite et l'arthrose présentée par le Dr Patrick Nguyen, rhumatologue pratiquant depuis quelques mois à la Clinique de rhumatologie-physiatrie Centre-du-Québec.

L'activité se déroulera au Centre Loisir Muti-Plus de Trois-Rivières le 14 septembre, à 19 h. Les inscriptions se terminent le 13 septembre.

Une rencontre provinciale sur l'arthrite se déroulera aussi à Québec le 16 septembre. On y proposera une vingtaine de conférences et ateliers. Il sera possible de s'y joindre en personne ou via le web.

Le Mois de l'arthrite se terminera le 21 septembre par une soirée Bouchées, champagne et réseautage de 17 h 30 à 21 h au Musée Boréalis de Trois-Rivières.

La 7e édition de cet événement se déroulera sous la présidence d'honneur d'Yves Quintal, directeur de la succursale RBC de Trois-Rivières et réunira la communauté d'affaires de la région pour la cause. BRIGITTE TRAHAN