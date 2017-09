Marc Perron: pas de contre-expertise

(Trois-Rivières) Marc Perron ne conteste pas la demande effectuée par la Couronne qui désire le faire déclarer délinquant dangereux. L'individu qui a plaidé coupable en septembre 2016 à des accusations de voies de fait graves et de séquestration concernant une attaque à la petite masse survenue en octobre 2015 a dévoilé sa décision lundi, au palais de justice de Trois-Rivières.

Me Yvan Braun, l'avocat de Perron, avait demandé qu'une contre-expertise soit menée pour confirmer ou infirmer la conclusion d'une évaluation commandée par la Couronne concernant son profil de dangerosité. Me Marie-Ève Paquet a effectué cette démarche afin d'appuyer sa requête pour faire déclarer le quinquagénaire comme étant un individu devant être considéré par la justice comme étant délinquant dangereux.

Sauf qu'au retour de la cause au palais de justice trifluvien, lundi, Me Braun a annoncé qu'après avoir discuté du dossier avec son client et avec l'expert, la partie défenderesse ne conteste pas la demande de la Couronne.

Le dossier de Marc Perron reviendra en cour le 3 octobre. Me Paquet profitera de l'occasion pour préciser certains points contenus dans le rapport d'évaluation commandé par la Couronne et pour faire entendre Natasha Raymond, la victime de Perron.