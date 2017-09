Irma: Caroline Dubois et ses enfants en attente d'un retour au Québec

(Trois-Rivières) La vie de Caroline Dubois et de sa petite famille a littéralement basculé au cours des derniers jours. La fille du maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, a vu son univers être complètement chaviré par l'ouragan Irma, qui a balayé l'île de Tortola, où elle vit avec son conjoint et leurs trois enfants. Aujourd'hui réfugiée à Porto-Rico en attendant de prendre un vol pour le Québec, Caroline Dubois ne sait pas encore ce qu'il adviendra de sa vie là-bas.

«Ça te change une vie du jour au lendemain. Mon conjoint est resté là-bas le temps de régler tout avec les assurances, mais il a assurément perdu ses entreprises. Nous allons revenir au Québec au moins jusqu'à Noël, mais on ne sait pas pour la suite. Peut-être que ce sera pour toujours», lance celle qui ne cache pas que le passage de l'ouragan laissera des traces permanentes dans la vie de ceux qui l'ont vécu.

«On a encore mal aux oreilles du bruit que ça a fait. On entendait les débris cogner dans les fenêtres pendant qu'on se réfugiait au sous-sol. C'est incroyable le bruit que ça peut faire, il faut le vivre pour comprendre. Nous avons été parmi les chanceux parce que notre maison n'a pas subi beaucoup de dommages, mais 99% des maisons de l'île sont détruites», constate celle qui relativise bien des choses quant aux biens matériels désormais.

«Nous avons perdu des gens. Des connaissances, une petite famille de quatre, qui ont été emportés par le vent. Ils n'ont pas survécu», mentionne-t-elle, encore secouée.

C'est donc d'abord pour une question de sécurité que Caroline Dubois choisit de rentrer au Québec pour une certaine période de temps.

«Il y a une question de survie, parce pour le moment, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau et que bientôt, il va manquer de nourriture. Mais c'est aussi pour notre sécurité. Il y a des pilleurs partout, les gens sont devenus fous. L'armée est débarquée et va essayer de contrôler un peu tout ça, mais je ne sais pas si ce sera suffisant», souligne-t-elle.