 Saint-Alexis-des-Monts: une femme perd la vie lors d'un cours de plongée sous-marine 

Vers 13 h, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et les services ambulanciers ont reçu un appel concernant une dame qui aurait subi un malaise, alors qu'elle effectuait un cours de plongée sous-marine en compagnie de six autres personnes et de deux instructeurs.

Tout porte à croire que la dame de 67 ans aurait subi un malaise lorsqu'elle se trouvait à 15 pieds de profondeur dans le lac Sacacomie.

La SQ confirme que des manoeuvres de réanimation ont été effectuées sur la dame, mais en vain. Une enquête permettra de déterminer les causes du décès.

Aucun élément criminel n'est cependant envisagé dans cette histoire.