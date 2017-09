De nombreux travaux routiers auront lieu dans le secteur urbain de La Tuque dans les prochains jours. La circulation sera perturbée.

Les rues Saint-Louis et Saint-Antoine au centre-ville seront fermées du 11 au 14 septembre pour des travaux de pavage. Ces deux rues seront fermées entre les rues Saint-François et Saint-Joseph.

«Il sera toutefois possible d'avoir accès aux stationnements de la gare à partir de la rue Saint-François pour avoir accès aux commerces de la rue Saint-Louis, incluant IGA. Les clients devront utiliser les stationnements de la gare et se rendre aux commerces à pied. La traverse menant au IGA sera maintenue», a indiqué la Ville.

Ces travaux vont entraîner aussi la fermeture de la rue Scott, entre les rues Saint-Louis et Commerciale, ainsi que la rue Christophe-Colomb. Les trottoirs demeureront toutefois accessibles partout.

L'intersection de la rue Saint-Joseph et de la rue Kitchener sera fermée à la circulation le 12 septembre pour permettre le raccordement des conduites d'aqueduc et d'égouts. Plusieurs citoyens seront privés d'eau lors de cette journée pour permettre la réalisation de ces travaux.

Il y aura également des travaux de réfection d'aqueduc et d'égouts qui débuteront le 11 septembre sur la rue Saint-Honoré. Ces travaux vont faire en sorte que l'intersection des rues Saint-Michel et Saint-Honoré sera fermée à la circulation ainsi que l'intersection des rues Brown et Saint-Honoré.

Un détour est prévu par le centre-ville pour ceux qui empruntent la rue Saint-Michel. Ces travaux vont durer jusqu'au mois de novembre. Audrey Tremblay