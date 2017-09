District de la Madeleine: Yves Lapierre tente sa chance à nouveau

(Trois-Rivières) Un troisième candidat s'annonce dans la course électorale dans le district de la Madeleine, à Trois-Rivières. Il s'agit d'Yves Lapierre, qui souhaite devenir conseiller municipal de ce district aux élections du 5 novembre prochain.

M. Lapierre en sera par ailleurs à sa seconde campagne électorale, lui qui avait également brigué le poste de conseiller municipal de ce district en 2013, cette fois sous la bannière du défunt parti Force 3R. Pour cette élection, M. Lapierre s'affiche comme candidat indépendant.

Père de famille et mécanicien de profession, M. Lapierre entend mettre à profit son expérience professionnelle et personnelle pour le développement du district de la Madeleine dans une perspective de développement durable, de maintien de la qualité de vie et de la capacité de payer des contribuables.

«Je compte sur le soutien de mes concitoyens du district de la Madeleine afin de les représenter pour un premier mandat au cours duquel je compte défendre leurs intérêts au sein du conseil municipal de Trois-Rivières. J'estime qu'un conseiller municipal est élu par la population et qu'il doit avant tout travailler en fonctions des besoins exprimés par celle-ci», a-t-il déclaré.

Résidant du district de la Madeleine depuis 6 ans mais depuis toujours résident du secteur Cap-de-la-Madeleine, Yves Lapierre est engagé au sein de sa communauté. Il participe au conseil de SOS Pyrrhotite et s'implique au sein d'organismes venant en aide aux vétérans de la région.

À ce jour, la conseillère municipale du district du Sanctuaire Sabrina Roy ainsi que le directeur du centre Jean-Noël-Trudel Gaétan Laperrière sont également sur les rangs dans ce district, qui sera nouvellement redécoupé avec la refonte de la carte électorale, et englobera une grande partie du district du Sanctuaire.