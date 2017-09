District de La Vérendrye: Pierre-A. Dupont sollicite un autre mandat

Pierre-A. Dupont a été, au cours du dernier mandat, président de plusieurs comités de travail à la Ville, dont les travaux publics, le génie, la circulation, la démolition et le comité consultatif d'urbanisme, des comités au sein desquels il affiche une présence presque parfaite, rappelle-t-il, ajoutant consacrer 100 % de son temps à ses obligations pour la Ville.

Au cours du dernier mandat, M. Dupont indique avoir permis l'installation de jeux d'eau dans le parc Sainte-Marguerite, en plus d'avoir réalisé l'asphaltage de plusieurs rues et le renouvellement des infrastructures de la rue Saint-Denis, prévu pour 2018. Il espère désormais obtenir de nouveau la confiance des citoyens afin de poursuivre le travail amorcé pour, notamment, la rue Saint-Denis, la réfection de la salle J.-Antonio-Thompson, le pavillon agricole, l'asphaltage de rues dans le quartier Saint-Philippe de même que l'administration générale de la Ville de Trois-Rivières.

Ayant déjà commencé son porte-à-porte, M. Dupont estime avoir déjà visité 1400 demeures dans le quartier Sainte-Marguerite et consacrera les prochaines semaines à rencontrer les gens des quartiers Saint-Philippe et Sainte-Catherine-de-Sienne pour entendre leurs préoccupations et discuter des projets à venir.

À ce jour, deux autres candidats ont annoncé leurs couleurs dans le district de La Vérendrye, soit Dany Carpentier et Jimmy Boisvert.