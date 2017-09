Bien-être animal: le Festival western veut briser des mythes

(Saint-Tite) Ces derniers mois, la question du bien-être des animaux de rodéo a fait couler beaucoup d'encre. Ces dans ce contexte que les organisateurs du Festival western ont convié les médias samedi matin à une visite des installations et une explications des disciplines afin de briser des mythes tenaces entourant les rodéos.

Toute cette polémique a débuté lorsqu'Alain Roy, un professeur de droit à l'Université de Montréal, a demandé une injonction afin d'interdire la tenue d'un rodéo présenté dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, estimant que ce sport contrevient à la Loi québécoise sur le bien-être animal. Conscient que cette question est sensible et que la survie des rodéos est en cause, le Festival western de Saint-Tite fait tout pour démystifier les rodéos.

«Un des mythes qui continue d'être propagé, c'est qu'on serre les testicules des chevaux. C'est totalement faux, on met une sangle en laine de mouton, car l'animal a appris à ruer quand il a ça sur lui. Et aucun des chevaux n'ont de testicules. Ce sont des femelles ou des mâles castrés», affirme durant la tournée le directeur général du Festival western de Saint-Tite, Pascal Lafrenière.

«Nous sommes très sensibles au bien-être des animaux. Ils sont traités comme des athlètes et les éleveurs investissent des milliers de dollars sur eux. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'ils soient mal traités.»

Les médias ont aussi pu visiter les chutes ainsi que les enclos des animaux qui attendaient le début du rodéo. Notons que les animaux ne prennent pas part aux onze rodéos du Festival western. «Normalement, un cheval ou un taureau d'un éleveur québécois participent seulement à une dizaine de rodéos par année», précise Pascal Lafrenière.

Des inspecteurs du ministère de l'Agricultures, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec sont sur place lors des rodéos pour évaluer les pratiques du Festival western. Des opposants au rodéo sont aussi à Saint-Tite et les organisateurs leur donnent un libre accès aux sites.

