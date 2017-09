Le Nouvelliste Les policiers seront présents à Saint-Tite

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Mékinac assureront une présence accrue dans la municipalité de Saint-Tite pendant le Festival western, qui animera le secteur jusqu'au 17 septembre. Le fort achalandage de véhicules qui circuleront dans le coin incitera les policiers à veiller à la fluidité sur les routes avoisinantes. De plus, le nombre de patrouilles dans la ville et les environs sera augmenté pendant l'événement. Les policiers n'hésiteront pas à intervenir s'ils constatent des infractions au Code criminel, aux lois provinciales ou aux règlements municipaux, notamment en ce qui concerne la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Les autorités rappellent également que les lois et règlements en vigueur continuent d'être appliqués durant le festival, incluant la signalisation relative au stationnement. Marie-Josée Montminy

Campagne de sensibilisation de la SAAQ à Saint-Tite



La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) invite la population à vivre une expérience de réalité virtuelle au Festival western de Saint-Tite cette fin de semaine, en lien avec la vitesse au volant. Élément central de la campagne de sensibilisation à la vitesse au volant, l'expérience démontre de façon immersive les effets physiques de la vitesse. La distance de freinage et la force de l'impact lors d'une collision sont particulièrement mises en évidence lors de l'expérience. La SAAQ rappelle que chaque année, en moyenne, de 2012 à 2016, la vitesse était en cause dans les cas de 130 décès sur la route, 470 blessés graves et 6800 blessés légers. En Mauricie, de 2012 à 2016, la proportion des décès attribuables à la vitesse par rapport à l'ensemble des victimes était de 30 % comparativement à 36 % pour l'ensemble du Québec. En milieu urbain, le risque d'être impliqué dans un accident double à chaque tranche de 5 km/h au-dessus de la limite de vitesse permise. En milieu rural, ce risque est deux fois plus grand à 10 km/h de plus que la limite permise, presque six fois plus élevé à 20 km/h de plus, et presque 18 fois supérieur à 30 km/h de plus. Marie-Josée Montminy

CIUSSS: Godi à la direction de la santé publique

La docteure Marie-Josée Godi est la nouvelle directrice de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Entrée en fonction en août, la docteure Godi est médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à la direction de santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec depuis 2013. Elle a participé à l'élaboration du plan d'action régional en santé publique 2016-2020. Elle occupait le poste d'adjointe médicale auprès du directeur de santé publique par intérim depuis novembre 2016. «De par son expérience, ses compétences et sa connaissance approfondie du milieu de la santé publique, la docteure Godi est la personne toute désignée pour occuper ce poste important. Je suis heureux d'annoncer cette nomination et persuadé que la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec bénéficiera de sa vision et de son leadership», déclare par voie de communiqué le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. La docteure Godi succède à la docteure Isabelle Goupil-Sormany. Cette dernière a quitté ses fonctions et la région en juin 2016. Le docteur Horacio Arruda occupait le poste de façon intérimaire depuis juillet 2016. Martin Lafrenière

Portes ouvertes sur les fermes du Québec: plusieurs fermes de la région y participent