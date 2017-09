Les Courses du P'tit shérif: une année record

(Trois-Rivières) C'est mardi prochain qu'aura lieu la 6e édition de la course qui se tient dans le cadre des Courses du P'tit Shérif. La course à pied sera l'une des nombreuses activités au menu lors du Festival western de Saint-Tite.

L'organisation des Courses du P'tit Shérif connaît présentement une année record alors que 1200 coureurs ont participé aux trois courses présentées plus tôt cet été. Selon Alexis Rheault, du Regroupement ActiV Vallée-de-la-Batiscan, ce chiffre pourrait grimper de façon significative avec la dernière course de la saison.

«Si nous suivons la logique des courses de cet été ainsi que le nombre d'inscriptions recueillies, il serait possible que nous atteignions les 300 participants. Cela viendrait donc s'ajouter au cumulatif actuel.» L'année dernière, ce sont 850 coureurs qui avaient sillonné les rues de la municipalité.

Cette course, qui se déroule au coeur de la ville de Saint-Tite, propose des trajets de 2,5 et 5 kilomètres. Elle se distingue des autres en offrant la possibilité aux coureurs de se costumer.

«Nous avons toujours un concours de déguisement. Nous voulons donc que les gens s'imprègnent de la culture western. Nous ne parlons pas seulement d'un chapeau de cow-boy. Dans les années antérieures, nous avons eu des vestes et des costumes d'Indiens. Certains ont même eu l'audace de courir avec des bottes de cow-boy», explique M. Rheault.

La course débutera à 19 h et il sera possible de s'inscrire sur place de 17 h 30 à 18 h 50. Le service d'inscription en ligne est quant à lui disponible jusqu'au vendredi 8 septembre à minuit.