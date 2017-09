Un important projet d'habitation pour près de 200 religieuses

(Trois-Rivières) Les travaux de construction d'un important projet d'habitation, de services et de soins de santé qui accueillera près de 200 religieuses faisant partie des Filles de Jésus, des Ursulines et des Carmélites ont récemment débuté sur la rue Perreault dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières.

Ce nouvel édifice de six étages constituera en quelque sorte un agrandissement de l'actuelle résidence Sainte-Famille, qui est implantée depuis maintenant 19 ans dans ce secteur lourdement touché par la fermeture de commerces et la dévitalisation au cours des dernières années. Actuellement, l'endroit est en mesure d'accueillir entre 75 et 80 personnes âgées.

Ce projet est le fruit de pourparlers qui sont en cours depuis environ deux ans entre le promoteur et les congrégations religieuses.